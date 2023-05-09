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Gündem
AA 09.05.2023 00:12

Türkiye'den, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye'den, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinin yüzlerce can kaybına yol açtığını ve 8 Mayıs gününün ülkede Milli Yas ilan edildiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına ve hükümetine başsağlığı dilekleri iletildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sel felaketinde ölenlerin sayısı 394'e yükseldi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki sel felaketinde ölenlerin sayısı 394'e yükseldi

KDC'nin Güney Kivu eyaletinde 394 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından ülkede bir günlük ulusal yas ilan edilmişti.

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Dışişleri Bakanlığı Sel Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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