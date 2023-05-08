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Gündem
AA 08.05.2023 23:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge metro merdivenlerini yürüyerek giden 85 yaşındaki vatandaşla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülenen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta görüştüğü Hüseyin Bayraktar’a “Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım” dedi.

“Biz bunları benim Hüseyin amcalarımı böyle yaya yürütsünler diye yapmadık” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her ne kadar onlar seni o yürüyen merdivenlerden çıkarmadılar da sen yine de o merdivenlerden çıkmayı başardın” diye konuştu.

Hüseyin Bayraktar ise “Allah seni başımızdan eksik etmesin. Dualarımız sizinle. Memleketimize iyi hizmetler ediyorsunuz. Çok koşturuyorsun. Memleketimiz senin sayende şahlandı” dedi.

Hüseyin Bayraktar’ın kendisini evine davet etmesi üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu seçimi bir atlatalım hayırlısıyla inşallah, ondan sonra buluşuruz” diye karşılık verdi.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge metro merdivenlerini yürüyerek giden 85 yaşındaki vatandaşla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinge metro merdivenlerini yürüyerek giden 85 yaşındaki vatandaşla görüştü
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