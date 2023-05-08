Hafif Sağanak Yağışlı 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 08.05.2023 22:16

Muharrem İnce: Millet İttifakı çekilip beni desteklesin, seçim garanti

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ayın 14'ünde savaşa gitmiyoruz. Seçime gidiyoruz, seçime. Kim kazanırsa cumhurbaşkanınız olacak. Bir de bana 'Sen Millet İttifakı'nın oyunu bölüyorsun' diyorlar. Ben Cumhur İttifakı'nın oyunu bölüyormuşum. Millet İttifakı çekilsin, beni desteklesinler, seçim garanti" dedi.

Muharrem İnce: Millet İttifakı çekilip beni desteklesin, seçim garanti
[Fotograf: AA]

İnce, Konyaaltı Kent Meydanı'nda düzenlenen "Antalya Halk Buluşması"nda vatandaşlara seslendi.

Konuşmasının başında elektriklerin kesilmesi üzerine İnce, mikrofonsuz şekilde bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Elektriklerin gelmesinin ardından konuşmasına devam eden İnce, 45 gündür her gün bir iftirayla karşı karşıya kaldığını, bunlarla ilgilenmediğini çünkü "abdestinden şüphesinin olmadığını" söyledi.

İnce, 14 Mayıs'taki seçimin şölen, bayram, düğün, demokrasi demek olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sandıkla gelen sandıkla gider. Ama dün Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na bir şey yapıldı. Bakın, İçişleri Bakanı'nın görevi seçim güvenliğini sağlamaktır. Seçimin sonuçlarını sağlama almak değildir. İçişleri Bakanı 'Az bile' diyor. Belediye Başkanı 'Burası Erzurum' diyor. Emniyet Müdürü seyrediyor. Vali seyrediyor. Şimdi Antalya'dan sesleniyorum. Bu ayıptır, demokrasiye bir lekedir. Bu kara bir lekedir. Erdoğan'a sesleniyorum, derhal o İçişleri Bakanı'nı, o Vali'yi, o Emniyet Müdürü'nü görevden al. Bunların fikri bozuk. Bunların sicili bozuk."

İnce, Türkiye'de dört cumhurbaşkanı adayı olduğunu, hepsinin kampanya yaptığını, diğer adayların güvenliğinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a emanet olduğunu dile getirdi.

Milletin 5 yıl önce ülkeyi yönetme yetkisini Erdoğan'a verdiğini hatırlatan İnce, "Şu anda bizi, Sinan Oğan'ı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu, kendini korumak Erdoğan'a ait. Ama onlar böyle yapmıyor. Asker, polis, devletin askeri, polisidir. Erdoğan'ın değildir. Orada taş atılırken Ekrem İmamoğlu'na, polisler seyredemez. Olamaz böyle bir şey. Sen bu ülkenin silahlı kuvvetlerini, polisini, askerini rakiplerine karşı kullanamazsın. Yabancılara karşı, düşmanlara karşı kullanması lazım." dedi.

"14'ünde  savaşa gitmiyoruz, seçime gidiyoruz" 

Bir belediye başkanına taşlı saldırı yapılmasının kabul edilebilir olmadığını söyleyen İnce, "Ayın 14'ünde savaşa gitmiyoruz. Seçime gidiyoruz seçime. Kim kazanırsa cumhurbaşkanınız olacak." ifadesini kullandı.

İnce, yıllardır meydanlarda olduğunu vurgulayarak, ilk kez bu kadar genci alanlarda gördüğünü belirtti.

Mitinge katılanlardan çevrelerinden en az üç kişiyi ikna etmelerini isteyen İnce, bazı gençlerin AK Parti'li ebeveynlerini ikna ettiklerini söylemesi üzerine "Arkadaşlar bir de bana 'Sen Millet İttifakı'nın oyunu bölüyorsun' diyorlar. Ben Cumhur İttifakı'nın oyunu bölüyormuşum. Millet İttifakı çekilsin, beni desteklesinler, seçim garanti. Bak Millet İttifakı'nın oyları kemik zaten. Burada ayrı yol, üçüncü yol var. Bunlar size gelmiyor. Bunlar AK Parti'den buraya gelmiş. Gelin çekilin, beni destekleyin. Hadi buradan yürüyelim" diye konuştu.

ETİKETLER
Antalya Seçim 2023 Muharrem İnce
Sıradaki Haber
Savunma Sanayii Başkanı Demir: İstihdam edilecek personelin depremzede olması ilk önceliğimiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:33
Adıyaman'da 4,6 büyüklüğünde deprem
23:27
İsrail Bakanlar Kurulu, Mısır'a gaz ihracatının artırılması önerisini onayladı
23:25
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
23:14
Muğla açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
23:10
Sancaktepe'de ev yangını: 6 kişi dumandan etkilendi
23:24
ABD'de hava yolu şirketleri gecikme ve iptallerden sorumlu tutulacak
Icardi attı Galatasaray kazandı
Icardi attı Galatasaray kazandı
FOTO FOKUS
Yeşil Sol Parti flaması taşıyan grup Cumhur İttifakı taraftarlarına saldırdı
Yeşil Sol Parti flaması taşıyan grup Cumhur İttifakı taraftarlarına saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ