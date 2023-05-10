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Gündem
AA 10.05.2023 10:59

Danıştay üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve beraberindeki heyet, Danıştay'ın kuruluşunun 155. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Danıştay üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Danıştay Başkanı Yiğit başkanlığındaki Danıştay ve idari yargı mensuplarından oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Yiğit'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

Danıştay üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Yiğit, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"100. yılını idrak ettiğimiz Cumhuriyetimizin geçmişten tevarüs eden temel organlarından olan Danıştay'ın 155. kuruluş yıl dönümünde, Danıştay ve idari yargı mensupları olarak huzurunuzdayız. 155 yıl önce bugün, Osmanlı İmparatorluğunun gerçekleştirdiği en önemli ıslahat ve reformlardan biri olarak kurulan Danıştay, 155 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hukuk devletinin, insan haklarının ve özgürlüklerin güvencesi olacak, milletimizin adalet beklentisini süratle karşılama hususunda azim ve kararlılık içinde çalışmalarını sürdürecektir. Danıştay ve idari yargı mensupları olarak bizler; aziz milletimizin sahip olduğu köklü hukuk geleneğinin ve derin adalet bilincinin ışığında, hukuk devletini ve adalet hizmetini yücelterek Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletini muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda özveriyle çalışacağımızı huzurlarınızda ifade ediyor, sizi şükran duygularımızla ve rahmetle anıyoruz."

Danıştay üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

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