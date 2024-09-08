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Gündem
TRT Haber 08.09.2024 09:10

Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının ailesine teslimi için çalışmalar sürüyor

Türkiye, İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının ailesine teslimi için çalışmalar sürüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Eygi'nin ABD'de yaşayan aile fertleri ve Türkiye'deki akrabalarıyla temas halinde olunduğunu belirten Keçeli, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğuna iletilmesinin beklendiğini bildirdi.

Keçeli, "Takip eden süreçte vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir." bilgisini paylaştı.

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