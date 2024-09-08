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Eğitim
TRT Haber 08.09.2024 08:26

Okullar yarın açılıyor

Yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. 20 milyondan fazla öğrenci ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte dersbaşı yapacak. Öğrenciler 2 aylık maratonun ardından, 11 Kasım'da birinci dönem ara tatiline çıkacak.

Okullar yarın açılıyor

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili yarın çalacak. 3 aylık yaz tatilinin ardından 20 milyondan fazla öğrenci yeniden dersbaşı yapacak.

2 ay boyunca eğitime devam eden öğrenciler için birinci dönem ara tatili 11 Kasım'da başlayacak. Öğrenciler hafta sonuyla birlikte 9 gün tatil yapacak.

Birinci dönem, 15 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Okullarda birinci dönem, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem 3 Şubat 2025'te başlayacak

Karnelerini alacak olan öğrenciler 2 haftalık yarıyıl tatiline çıkacak. 3 Şubat 2025 Pazartesi günü de ders zili bu kez ikinci dönem için çalacak.

Öğrenciler yeniden dersbaşı yapacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak.

1 haftalık ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci döneme devam edecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

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