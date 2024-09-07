20 milyondan fazla öğrenci pazartesi ders başı yapacak

2024-2025 Eğitim Öğretim yılının ilk ders zili 9 Eylül Pazartesi günü çalacak. 20 milyondan fazla öğrenci, 3 aylık yaz tatilinin ardından yeniden ders başı yapacak.
2 aylık okula devam sürecinin ardından öğrenciler için birinci dönem ara tatili 11 Kasım'da başlayacak. Öğrenciler hafta sonuyla birlikte 9 gün tatil yapacak. Birinci dönem, 15 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
Okullarda birinci dönem, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini alarak 2 haftalık yarıyıl tatiline çıkacak.
3 Şubat 2025 Pazartesi günü, ders zili bu kez ikinci dönem için çalacak. Öğrenciler yeniden ders başı yapacak.
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak.
1 haftalık ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci döneme devam edecek.
2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.