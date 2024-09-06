Parçalı Bulutlu 27.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 06.09.2024 13:30

BİLSEM'de görev yapan öğretmenlerin hazırladığı 873 e-içerik EBA'da

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğretmenlerince hazırlanan 873 e-içeriğin, Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yayımlandığını duyurdu.

BİLSEM'de görev yapan öğretmenlerin hazırladığı 873 e-içerik EBA'da

MEB'in internet sayfasındaki duyuruya göre, BİLSEM'de öğrenim gören öğrencilerin zihinsel, sosyal-duygusal, fiziksel ve ahlaki bakımdan çok yönlü gelişimini destekleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki BİLSEM öğretim programlarına uyumlu şekilde üretilen 873 etkileşimli e-içerik, EBA'da yayımlandı.

BİLSEM Destek Eğitim Programı'nda yer alan 419 İngilizce, 360 sınıf etkinliği ve 94 bilişim teknolojileri ve yazılım dersi e-içeriği, yıl boyunca Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen e-içerik geliştirme eğitimlerine katılan öğretmenler hazırladı.

Üretilen e-içerikler, öğrencilere zenginleştirme ve derinleştirme yoluyla öğrenme fırsatı sunarken aynı zamanda öğrencilerin etkileşim üzerinden aktif öğrenme sürecine dahil olmalarına katkı sağlıyor.

Özel yetenekli öğrencilerin bilişsel yeterlikleri dikkate alınarak hazırlanan e-içeriklerde özgünlük, tutarlılık, kullanım kolaylığı, yeniden kullanılabilirlik, güncellik, ekonomiklik, ortamdan bağımsızlık, zamansal yakınlık gibi teknolojik ve tasarımsal ilkelere önem verildi, hedef kitlenin özelliklerine uygun etkinliklere yer verildi.

BİLSEM'deki özel yetenekli öğrencilerin öğrenme sürecini aktif kılmak amacıyla hazırlanan e-içeriklerde eşleştirme, çoktan seçmeli, sıralama, okuduğunu anlama ve doğru-yanlış soruları gibi etkinliklerin yanı sıra şifreyi bulma ve videoyla ilgili soruları cevaplama gibi öğrencilerin yaratıcılık becerilerinin ön plana çıkarıldığı farklı türdeki etkinlikler de yer alıyor.

Hazırlanan e-içerikler, öğrencilere oyunlaştırma yoluyla etkileşimli bir öğrenme fırsatı sağlayacak. Çoklu ortam araçlarıyla öğrencilerin eğlenerek öğrenebilecekleri, öğrendiklerini kalıcı hale getirebilecekleri ve anlık geribildirim alabilecekleri alternatif bir öğrenme imkanı sunuluyor.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
Türkiye'deki ilk spor ortaokulları geleceğin sporcularını bekliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:39
Antalya turizminde en hareketli ekim ayının geçirilmesi bekleniyor
13:19
Güney Kore, Kuzey'in insansız hava aracı tehditlerine karşı savunma sistemi kuruyor
13:13
ABD vatandaşı esir, ölmeden önce Biden ve Blinken'i Gazze'deki savaşı durdurmaya çağırdı
13:43
4 günde 27 terörist etkisiz hale getirildi
12:58
Yapay zeka asistanı Alexa'nın, Trump ve Harris hakkındaki soruları farklı yanıtlaması tepki çekti
12:56
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çin'i Rusya'ya desteği bırakmaya çağırdı
Mersin'de coğrafi işaretli Silifke yoğurdu mayalama ve yeme yarışması yapıldı
Mersin'de coğrafi işaretli Silifke yoğurdu mayalama ve yeme yarışması yapıldı
FOTO FOKUS
4 günde 27 terörist etkisiz hale getirildi
4 günde 27 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ