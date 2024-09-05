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TRT Haber 05.09.2024 16:34

YKS ek yerleştirme tercih süreci başlıyor

ÖSYM, 2024-YKS ek yerleştirme tercihlerinin 6-11 Eylül tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

YKS ek yerleştirme tercih süreci başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılacak.

Buna göre adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini yarın saat 11.00'den 11 Eylül günü saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

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