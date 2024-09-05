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Eğitim
AA, DHA 05.09.2024 13:09

İstanbul Valiliği'nden okulun ilk günü için saat düzenlemesi

İstanbul Valiliği okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü şehir trafiğinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle eğitim-öğretimin 10.00 ile 15.00 arasında yapılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden okulun ilk günü için saat düzenlemesi

Valilikten yapılan açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 9 Eylül Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

İstanbul'da resmi ve özel okullarda 2 milyon 951 bin 685 öğrencinin eğitim öğretime başlayacağı kaydedilen açıklamada, bu öğrencilerden 715 bin 835'inin ilk kez yeni okullarında eğitim öğretim göreceği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda, okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."

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