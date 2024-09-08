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Gündem
TRT Haber 08.09.2024 08:52

MİT teröristlere nefes aldırmadı

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Son 3 ayda Suriye ve Irak'ta PKK'nın çok sayıda sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi.

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Hedef listesine alınan eli kanlı teröristler adım adım takip edildi. Zamanı geldiğinde nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Şehitlerin hesabı soruldu, Mehmetçik'in kanı yerde kalmadı.

MİT, son 3 ayda da birçok kritik operasyona imza attı. Operasyonlarla, PKK'nın Suriye kolu YPG'ye ağır darbe vuruldu.

Sözde Cezire bölge sorumlusu ve 'Kırmızı Bültenle' aranan terörist Ali Dinçer nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terörist Ali Dinçer'in 2007'deki Dağlıca ve 2008'deki Aktütün karakollarına yapılan terör saldırılarının sorumlularından olduğu tespit edildi.

MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz
MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz

Mehmetçik'in kanı yerde kalmadı

Suriye Kamışlı'da da PKK sözde kurumlar genel sorumlusu Abdülhamit Kapar etkisiz hale getirildi.
Yeşil kategorideki terörist, 1992'de Uludere'de 26 erin şehit olduğu, 2 erin kaçırıldığı saldırıyı organize etmişti.

PKK/YPG'nin sözde Asayiş Genel Sorumlusu Metin Dinç de Kamışlı’da gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, Irak'ın kuzeyinde saklanan PKK/KCK'nın sözde sorumlularına da nefes aldırmadı. Terör örgütünün sözde Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ile beraberindeki iki terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon

Yine Süleymaniye'de, PKK elebaşlarından Murat Karayılan'a yakınlığıyla bilinen teröristlerden biri takibe alındı.

PKK/KCK’nın propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yürüten Gülistan Tekik etkisiz hale getirildi.

Süleymaniye'deki son operasyon, İran-Irak sınır hattında barınan tüm teröristlerin başındaki isme yönelikti. PKK/KCK’nın sözde İran sorumlusu Saliha Akbıyık, etkisiz hale getirildi.

MİT, Hakurk bölgesinde de dikkat çeken operasyonlara imza attı. PKK/KCK'nın dronlu saldırılarını yürüten Zilan Azak etkisiz hale getirildi.

PKK'nın bombacıları etkisiz hale getirildi

Diğer nokta operasyonun hedefinde PKK'nın bombacıları vardı. Terör örgütünün saldırılarında kullandığı el yapımı patlayıcıları hazırlayan teröristler Bahar Akyol ile Nurbahar Karadağlı etkisiz hale getirildi.

Hakurk'ta üs bölgesine yönelik bir saldırı da etkin istihbarat sayesinde önlendi. Mehmetçik'e keskin nişancı tüfeğiyle saldırı hazırlığı yapan terörist Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi.

MİT, Hakurk’ta örgütün saldırı talimatını iletmek üzere buluşma yerine gelen teröristleri de gafil avladı. PKK/KCK'lı teröristler Vesile Duran ile Dilan Öklü nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT'ten PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasına darbe
MİT'ten PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasına darbe

MİT, terör örgütünün yurt içindeki elemanlarına da göz açtırmadı. İstanbul’da PKK’nın sözde istihbarat hücresi çökertildi. Teröristler Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş yakalandı.

MİT, PKK/KCK’nın Fransa, İsveç, Finlandiya ve Avusturya yapılanmalarına da darbe vurdu.
İstanbul, İzmir, Şanlıurfa ve Mardin'de polisle ortak operasyonlar yapıldı. Yakalanan Fransa vatandaşı Denis Daniel Korkmaz ve İsveç Vatandaşı Zozan Baransson sınır dışı edildi.
Hıdır Korkut ve İran kökenli Mehnaz Omari tutuklandı.

FETÖ firarileri yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, FETÖ üyelerinin yurt dışına kaçışını da engelledi. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde ABD bayraklı yelkenliyle Alaçatı'dan hareket eden, aralarında eski polis ve askerlerin de olduğu 10 FETÖ’cü deniz üstünde yakalandı.

Mossad'ın para ağına operasyon

MİT, yaptığı çalışmalarda İsrail istihbarat servisi Mossad’ın para ağını da deşifre etti. Türkiye ve Suriye'deki saha elemanlarına para aktarımını sağlayan Kosova vatandaşı Liridon Rexhepi (Liridon Recepi) yapılan operasyonla yakalandı. 

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FETÖ Irak MİT PKK/KCK PKK/YPG Suriye Terörle Mücadele
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