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Gündem
AA 07.09.2024 21:56

Numan Kurtulmuş'tan Ezgi Eygi'nin annesine taziye telefonu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Türk vatandaşı, insan hakları aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi Rabia Birden Eygi ile telefonda görüştü.

Numan Kurtulmuş'tan Ezgi Eygi'nin annesine taziye telefonu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail askerlerince öldürülen Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi Rabia Birden Eygi ile telefonda görüştü.

Kurtulmuş, görüşmede, Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve arkadaşlarına sabır diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ezgi Eygi'nin ailesiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ezgi Eygi'nin ailesiyle görüştü

İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi’nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail’in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

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