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Gündem
AA 07.09.2024 19:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ezgi Eygi'nin ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi Rabia Birden Eygi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ezgi Eygi'nin ailesiyle görüştü
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in, Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya yönelik saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi ile telefonda görüştü.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne Rabia Birden Eygi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

İsrail askerlerinin aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı.

Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi’nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail’in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

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