Cumhurbaşkanı Erdoğan Gölcük Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'ndeki programları kapsamında, Gölcük Devlet Hastanesi'nin yeni binası, Teleferik ve TOKİ konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

Törenin ardından hastaneyi ziyaret eden Erdoğan'a Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunduğu hastane hakkında Memişoğlu'ndan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı

Çocuk servisinde tedavi gören hastalara "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Erdoğan, Allah'tan şifa dilediği çocukların sağlık durumları hakkında doktorlarından bilgi aldı.

Hasta çocuklarla yakından ilgilenen ve onlara hediyeler veren Erdoğan, bir çocuğa Togg'un oyuncağını hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arabayı beğendin mi? Araba Togg, iki tane araba. Birisi Murat amcandan, birisi de benden." diyerek, çocukla bir süre sohbet etti.

Hastaların ailelerinin hal ve hatırlarını da soran Erdoğan, hastanede görev yapan doktorlara, hemşirelere ve personele yeni binalarının hayırlı olmasını diledi.