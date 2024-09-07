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Gündem
TRT Haber 07.09.2024 20:48

Dışişleri'nden katil İsrail'in bakanına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyadaki paylaşımına tepki göstererek, "Adı geçen şahsın, soykırım suçu işleyerek insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Netanyahu hükümeti içinde dahi herhangi bir itibarı bulunmamaktadır" ifadesini kullandı.

Dışişleri'nden katil İsrail'in bakanına tepki

Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan paylaşımına tepki gösterdi.

Açıklamada, Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye dair iftira ve yalan dolu bir paylaşım yaptığı vurgulanarak, şunlar belirtildi:

"Adı geçen şahsın, soykırım suçu işleyerek insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Netanyahu hükümeti içinde dahi herhangi bir itibarı bulunmamaktadır. Katz, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır."

Bakanlığın paylaşımında, Türkiye'nin gerçekleri dile getirmeye ve Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam edeceği de vurgulandı.

 

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