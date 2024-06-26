MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Interpol tarafından "Kırmızı Bülten" ile aranan terör örgütü PKK’nın önemli isimlerinden birine sınır ötesinde operasyon düzenledi.

Suriye Kamışlı'daki nokta operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK’ya 1991’de katılan terörist Ali Dinçer, örgütün düzenlediği birçok eylemde bizzat yer aldı. Örgütün gerçekleştirdiği kanlı eylemlerde yer alan DİNÇER, MİT tarafından uzun süredir takip altındaydı.

Dağlıca şehitlerinin kanı yerde kalmadı​

Terör örgütü PKK tarafından düzenlenen eylemlerin sadece planlayıcısı olmayan Dinçer, birçok eylemde de bizzat yer aldı.

DİNÇER, 1997’de sorumluluğundaki 20-30 kişilik örgüt mensubuyla birlikte Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Demirtaş köyünü basarak köylülerin mallarına el koydu.

13 Kasım 1997’de Bingöl Yayladere bölgesinde Jandarma Er İhsan Bahçıvan'ın şehit düştüğü, 5 askerin yaralandığı saldırı ile 30 Eylül 1997’de elektrik idaresine bağlı 4 kişilik ekibe gerçekleştirilen ve Hadin Korkulu'nun şehit olduğu eylemin talimatını verdi.

20 Temmuz 1999’da Bingöl’de polis memurları Ahmet BİRKAÇ ve Mustafa Yüksel'in şehit edildiği saldırının hem faili hem de planlayıcısıydı. Ayrıca yine Bingöl’de 28 Eylül 2003’te uzman çavuş Alper Öcay ve 15 Mayıs 2004’te sivil Hıdır Şahin'in şehit edildiği saldırıların da faillerindendi.

Bingöl/Yayladere bölgesinde 29 Mayıs 2003’te 10 askerin, 7 Haziran 2004’te ise 4 askerin yaralandığı saldırıları planladı ve saldırılarda bizzat yer aldı. 'Orhan Bingöl' kod adlı Ali DİNÇER, 2007’de Dağlıca’daki Komando Taburuna yönelik düzenlenen 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin yaralandığı saldırıya ve 2008’de Aktütün Jandarma Karakolu’na yapılan eylemlere bizzat sorumlu olarak katıldı.

07 Ağustos 2015’te Çukurca’da askeri konvoy güzergahının mayınlanması, 10 Ağustos 2015’te Üzümlü Sınır Kapısı’nda görevli 10 gümrük memurunun kaçırılması, 19 Ekim 2015’te Çukurca Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na yönelik gerçekleştirilen roketli saldırı başta olmak üzere 2015’te Çukurca çevresinde gerçekleştirilen tüm eylemlerin talimatını verdi.