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Gündem
TRT Haber 26.06.2024 08:20

Uluslararası uyuşturucu karteli çökertildi: 42 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İspanya’da gerçekleştirilen “ARGAY” Operasyonu ile uluslararası uyuşturucu kartelinin çökertildiğini duyurdu. Kırmızı Bülten’le aranan ve Emre Karaca ismiyle bilinen örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu operasyonda yakalandı. Ayrıca operasyonda 42 zehir taciri yakalanarak tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının katılımıyla İspanya'da "Argay Operasyonu" gerçekleştirildiğini duyurdu.

Operasyonla Uluslararası uyuşturucu kartelinin çökertildiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ülkemizce kırmızı bültenle aranan ve Emre Karaca ismiyle bilinen örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu yakalandı. Ayrıca Argay Operasyonu'nda ülkemizce narkotik suçlarından uluslararası seviyede aranan Kerim Dağlıoğlu ile İspanya, Almanya, Avusturya, Suriye, Karadağ, Romanya, Ukrayna, Arjantin ve Venezuela vatandaşı olan örgüt üyesi toplam 42 zehir taciri yakalanarak tutuklandı."

Granada, Malaga ve Sevilla'daki ev aramalarında 2 tondan fazla uyuşturucu madde ve çok sayıda ateşli silah, lüks araçlar ve nakit para ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, çalışmaları yaklaşık 9 aydır devam eden ve polisiye işbirliği çerçevesinde 11 Haziran'da başlatılan İspanya'daki operasyona Fransız, İspanya Guardia Civil ve Türk Emniyetinden 400'den fazla polisin katıldığını kaydetti.

"Uyuşturucu kartellerine karşı mücadele etmeye kararlıyız"

Yerlikaya, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"Europol'ün destek verdiği soruşturmada İspanyol, Fransız ve Türk narkotik polisleri, zehir tacirlerine karşı omuz omuza çalıştı. Sadece yerel, bölgesel, ulusal değil, uluslararası alanda da organize suç örgütlerine, uyuşturucu kartellerine karşı mücadele etmeye kararlıyız. Bu tarihi uluslararası operasyonun önemli bir parçası olan Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun, zehir tacirlerine dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar nefes aldırmayacağız."

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Ali Yerlikaya İspanya Narkotik Uyuşturucu
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