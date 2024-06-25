6-8 Ekim olaylarıyla ilgili 5 eski HDP milletvekili hakkındaki davaya başlandı

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık avukatları katıldı. Sanıklardan Hüda Kaya'nın tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlandığı duruşmada, diğer sanıklar Serpil Kemalbay Pekgözegü, Garo Paylan, Fatma Kurtulan ve Pero Dundar ise hazır bulunmadı.

Duruşmada savunmasını yapan Kaya, suçlamaları reddetti. Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduklarını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Kaya'nın, yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şartıyla tahliyesini kararlaştırdı ve eksikliklerin giderilmesi için davayı 10 Eylül 2024'e erteledi.

"Terör eylemleri gerçekleştirilmesi çağrısı yapıldı"

İddianamede, 6-8 Ekim 2014'te ülke genelindeki eylemlerde terör örgütü PKK/KCK yöneticileri, örgüte bağlı yapılanmalar, HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca, halkın sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirilmesi yönünde çağrılar yapıldığı kaydedildi.

Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere 35 ildeki olaylarda 37 kişinin öldürüldüğü, 29 kişinin öldürülmeye teşebbüs edildiği belirtilen iddianamede, ayrıca çok sayıda yaralama, mala zarar verme, alıkoyma, hırsızlık, yağma, iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, Türk bayrağını yakma ve Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçu işlendiği bildirildi.

İddianamede, olayların gerçekleştiği tarihte milletvekili olan Kaya, Pekgözegü ve Paylan ile 27. dönem milletvekilleri Kurtulan ve Dundar'ın, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine aynı suçlardan yargılanan 108 sanıkla 6-8 Ekim olaylarının başlatılıp, gerçekleştirilmesi konusunda fikir ve eylem birliği içerisinde oldukları savunuldu.

Sanıklar, Yasin Börü ve arkadaşlarının da arasında bulunduğu 37 kişiye yönelik öldürme ile devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak suçlarından 38'er kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra atılı diğer suçlardan da çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanıyor.