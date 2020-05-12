Haber Giriş: Kaynak: AA
Avrupa yolundaki tırda 573 bin 750 maske ele geçirildi
[Fotoğraf: AA ]
Kapıkule Sınır Kapısı'nda Avrupa'ya çıkış hazırlığındaki bir tırda 573 bin 750 tıbbi maske ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
Avrupa'ya çıkış yapmak üzere "şilte rulo" ve "kullanılmış ev eşyası" taşıdığı beyan edilen tır, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesince yapılan analizde riskli görüldü.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, tırda 255 koli içerisine gizlenmiş ve 8 milyon 800 bin lira değerinde olduğu belirtilen 573 bin 750 tıbbi maske buldu.
Gümrük kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltı alındı.
Etiketler: son dakika operasyon Kapıkule kaçak maske Edirne Gümrük MuhafazaSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 12:44
Sıradaki Haber
Emekliye maaş ödemesi cuma günü başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz