Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
10'uncu ortak devriye tamamlandı
[Fotoğraf: MSB]
İdlib'deki M4 Karayolunda, 10’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakat çevresinde İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 10’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin tamamlandığı belirtildi.
Devriyeye ilişkin fotoğraflarda iki ülkenin askerlerinin salgına karşı maske ve eldiven ile tedbir aldıkları görüldü.
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 10’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/QY7KJh2A1M— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 12, 2020
Etiketler: msb Türk-Rus devriyesi M4 karayoluSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 12:12
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