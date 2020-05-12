Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakat çevresinde İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 10’uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin tamamlandığı belirtildi.

Devriyeye ilişkin fotoğraflarda iki ülkenin askerlerinin salgına karşı maske ve eldiven ile tedbir aldıkları görüldü.