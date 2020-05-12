SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu ay maaşlarını erken alacak. Emekli aylıkları 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

12 milyon emekliyi ilgilendiren açıklamayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Selçuk, 19 Mayıs’ın resmi tatil olması, 24, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinin de Ramazan Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle ödemeleri öne aldıklarını söyledi.

İlk olarak SSK emeklilerinin maaşları ödenecek. Tahsis numarası 17, 18, 19 ve 20 olan SSK'lılar 15 Mayıs Cuma günü aylıklarını alabilecek.

Normal ödeme günü her ayın 21, 22, 23'ü olanlara 18 Mayıs’ta, 24, 25, 26'sı olanlara ise 20 Mayıs’ta aylıkları yatırılacak.

SSK'lılardan sonra Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını erken alacak. Tahsis numarası 25, 26 olan Bağ-Kurluların maaşları 21 Mayıs’ta, 27, 28 olanların ise 22 Mayıs’ta hesaplarına yatırılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin biner liralık bayram ikramiyeleri de öne çekilerek 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenmişti.