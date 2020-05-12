Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonuna sahip olan ve "dünya kayısı başkenti" olarak nitelendirilen Malatya'da 50 bin civarında aile geçimini bu üründen sağlıyor.

Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip üçüncü ürünü olan Malatya kayısısı geçen yıl 110 ülkeye ihraç edildi. Bu dönemde 253 milyon 500 bin dolar karşılığı 99 bin 666 ton kuru kayısı yurt dışına satıldı.

[Fotoğraf: AA ]

Kentte üreticiler yeni hasat sezonuna hazırlık yaparken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesine kayısı ile ilgili paydaş kurum, kuruluş ve odaların personelinden oluşturulan komisyon tahmini kayısı rekoltesi için ön çalışma yaptı. Komisyon bahçelerde incelemesini tamamlamasının ardından tahmini rekolteyi açıklayacak.

Bazı bahçelerde hasar var

Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, kentte üretilen kayısının ülke ekonomisine döviz girdisi sağlayan önemli tarım ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA ]

Kent ekonomisinde kayısının önemli yeri olduğuna dikkat çeken Macit, nisan ayında kentte yağmurun aralıksız devam ettiğini ve çiftçinin yağış nedeniyle ilacı zamanında atamadığını veya attığı ilaçlardan pek etki göremediğini anlattı.

Bazı kayısı ağaçlarında "monilya" hastalığının meydana geldiğini belirten Macit, şunları söyledi:

"Özellikle organik kayısı bahçesi olan çiftçilerimizin organik ilaçları yağmurdan yıkandığı için bahçelerimiz büyük zarar gördü. Çiftçilere monilya için zamanında çiçek atmalarını ve yağmur yağdığında tekrarlamalarını belirttik. Normalde 2 defa ilaç atılması gerekirken biz 'bu yıl 3 defa ilaç atın' dedik. Bazı çiftçilerimiz zamanında ilaç attı, bazıları atamadı. Kısmen monilya hastalığı olan, zarar eşiğine gelmiş bahçeler var. Çok az hasar olan bahçelerimiz de var."

[Fotoğraf: AA ]

"Bahçelerine bakarak, rekolte açıklıyorlar"

Kentte farklı çevrelerin kayısı rekoltesi açıkladığını hatırlatan Macit, "Bazı çiftçiler kendi bahçesine bakarak, rekolte açıklıyor. 13 ilçede teşkilatımız, 65 aracımız var. Araçlarla bahçe bahçe ve ilçe ilçe geziyoruz, veriler elimizde. Çiftçinin bütün bahçeleri gezme şansı yok. Bunlar hem kamuoyunu yanıltıyor hem de vatandaşların moralinin bozulmasına neden oluyor" dedi.