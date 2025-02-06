Asrın felaketi 500 atom bombası gücündeydi

6 Şubat 2023'te saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi, 7,7 büyüklüğünde bir deprem ile sarsıldı.

Türkiye, tarihinin en büyük felaketiyle karşı karşıya kaldı. Türkiye’nin güneyindeki tam 11 şehir büyük bir şok yaşıyordu. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen çok sayıda depremzede vardı. Zaman durdu, ancak dehşet daha sona ermemişti. 9 saat sonra Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana geldi. 500 atom bombası gücündeki depremler, 120 bin kilometrekarelik alanda etkili oldu. Bir başka deyişle dünyanın 90 ülkesinden daha büyüktü yıkım.

Bazı köyler 6 metre kaydı

İki deprem, daha önce tanık olunmayan görüntüleri de beraberinde getirdi. Hatay’da 400 metre uzunluğunda dev yarık oluştu. Gaziantep'de iki dağ birbirine kavuştu. Nurdağı Gökçedere Köyü ikiye bölündü. Kahramanmaraş’taki Çiğli köyü 6,5 metre, Değirmenkaya köyü 6 metre kaydı.

105 saniyede hayatlar değişti

Toplam 105 saniyede, bölgede yaşayan 14 milyon insanın hayatı sonsuza kadar değişti. 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin kişi yaralandı. Çocuklar öksüz kalırken, eşler sevdiklerini kaybetti. Gelecek hayalleri yok oldu. Şehirler adeta taş yığınına, evler ise mezara dönüştü. 38 bin 901 bina yıkıldı, 200 bin 250 bina ağır hasar aldı.

Her şey bir canı kurtarmak içindi

Harabelerin altında kalanlar için zamanla yarış başladı. Devlet tüm kurumlarıyla seferberdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine üyelerini deprem bölgesine gönderdi. Koordinatör valiler görevlendirildi, depremden etkilenmeyen belediyeler asrın felaketini yaşayan illere gitti. Arama kurtarma ekipleri zaman kaybetmeksizin deprem bölgesine sevk edildi. AFAD, UMKE, asker, jandarma, polis, itfaiye, madenciler, sağlıkçılar ve binlerce gönüllü, 200 binden fazla personel deprem haberini alır almaz yola çıktı. Uluslararası yardımı da içeren 4'üncü seviye alarm sonrası 90 ülkeden arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine gitti. Akıllarındaki tek şey bir cana daha ulaşabilmekti. 1,5 yaşındaki Sela'yı... 6 aylık Yiğit'i... İnci'yi... Asya'yı, Masal'ı... Depremin 11'inci gününde enkazdan çıkarılan Aleyna Ölmez'i... Daha nice canı enkazdan kurtarıp hayata bağladılar.

Geçici barınma alanları hızla kuruldu

Eşi benzeri görülmeyen felaket, bir ulusu devletiyle birlikte harekete geçirdi. Kara, hava ve denizden yardım koridorları oluşturuldu. Ulaşılamayan köylere helikopterlerle yardım gitti. Afetzedeler için depremin hemen ardından geçici barınma alanları oluşturuldu. 350 çadır kentte, 645 bin çadır 2,5 milyon kişiye yuva oldu. Sonrasında depreme dayanıklı alanlar belirlendi, 414 konteyner kent kuruldu. 215 bin 188 konteyner eve, 690 bin 644 afetzede yerleşti.

48 saat içinde deprem nedeniyle kapanan yollar açıldı, sahra hastaneleri, seyyar mutfak ve mobil fırın kuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait 'Bayraktar' ve 'Sancaktar', İskenderun'da hastane gemi olarak görev yapmaya başladı.

Asrın felaketinden asrın dayanışmasına

Yardım ve bağış kampanyaları düzenlendi. Türkiye depremzedeler için tek yürek oldu. Kimi kıyafet, yiyecek gönderdi. Çocuklar harçlıklarını ve oyuncaklarını, köylüler hayvanlarını satıp parasını depremzedeler için bağışladı.

Asrın felaketinde asrın dayanışması yaşandı.