İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 6 Şubat depremleri paylaşımı

Adıyaman'da bulunan Yerlikaya, saat 04.17'de kentteki vatandaşlarla birlikte 6 Şubat anısına katıldığı "sessiz yürüyüş"e ait videoyu paylaştı.
6 Şubat’ın ikinci yılında Adıyaman’da depremde hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2025
6 Şubat’ı ve yitirdiğimiz kardeşlerimizi unutmayacağız. Aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. https://t.co/7X9W2PXU9N
Yerlikaya, paylaşımında, "6 Şubat'ın ikinci yılında Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyoruz. Rabb'im mekanlarını cennet eylesin. 6 Şubat'ı ve yitirdiğimiz kardeşlerimizi unutmayacağız. Aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz." ifadesini kulandı.