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Gündem
AA 06.02.2025 00:50

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 6 Şubat depremlerine ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin, "Tarifi mümkün olmayan acıların yaşandığı ve 'asrın felaketi' olarak kayıtlara geçen bu büyük afetin yaralarını ilk günden bu yana devlet-millet el ele büyük bir dayanışmayla sarmaya çalıştık, bugün de aynı gayret ile çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 6 Şubat depremlerine ilişkin açıklama

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 11 ili doğrudan etkileyen, 81 ilin her köşesinde acısının yaşandığı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin hüznünü halen hissettiklerini belirterek, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Ali Erbaş, şunları kaydetti:

"Tarifi mümkün olmayan acıların yaşandığı ve 'asrın felaketi' olarak kayıtlara geçen bu büyük afetin yaralarını ilk günden bu yana devlet-millet el ele büyük bir dayanışmayla sarmaya çalıştık, bugün de aynı gayret ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yüce Rabb'imiz böylesine derin acıları yaşadığımız afet ve musibetlerden aziz milletimizi ve tüm insanlığı muhafaza eylesin. Başta depremden etkilenen vatandaşlarımız olmak üzere aziz milletimize sağlıklı bir ömür diliyor, dayanışma ruhumuzun her daim kuvvetli olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum."

ETİKETLER
Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı Deprem 6 Şubat Asrın Felaketi
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