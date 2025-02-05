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Gündem
AA 05.02.2025 23:25

Bakanlıktan İzmit'teki 21 aylık bebeğin ölümüne ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yurtta boğularak yaşamını yitirdiği iddia edilen 21 aylık bebeğin ölümüne ilişkin adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını, Bakanlıkça detaylı inceleme için müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan İzmit'teki 21 aylık bebeğin ölümüne ilişkin açıklama

Bakanlıktan, bazı basın yayın organlarında yer alan "21 aylık bebek yurtta boğularak öldü" haberlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kocaeli İzmit’te Çocuk Evleri Sitesi'nde görevli personelin, yatağında uyuyan çocuğun nefes almadığını fark etmesi üzerine kurum personelince ivedilikle ilk müdahale yapılmış ve çocuğumuz ambulansla hastaneye götürülmüştür. Hastaneye kaldırılan çocuğumuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

Olayla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, Bakanlığımızca detaylı inceleme için müfettiş görevlendirilmiştir. Çocuğumuzun kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek olup, inceleme sonucuna göre gerekli işlemler yapılacaktır."

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kocaeli
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