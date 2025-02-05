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Gündem
TRT Haber 05.02.2025 23:20

Altun, bakanlıkların basın müşavirleriyle bir araya geldi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bakanlıkların basın müşavirleriyle bir araya geldi. Toplantıda, kurumlar arası koordinasyon ve dezenformasyonla mücadele konuları ele alındı. Fahrettin Altun, "Çalışmalarımıza titizlik ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Altun, bakanlıkların basın müşavirleriyle bir araya geldi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

Basın müşavirleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Altun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bakanlıklarımızın kıymetli basın müşavirleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya gelerek ulusal ve uluslararası gündemi, kamusal iletişim süreçlerinin güçlendirilmesi, kurumlar arasında etkili koordinasyon sağlanması ve dezenformasyonla daha etkin mücadele edilmesi konularını ele aldık. Kurumlarımızın faaliyetlerini etkin ve şeffaf biçimde medya ve kamuoyu ile paylaşan, ülkemizin tanıtımına da büyük katkı sunan her bir arkadaşıma teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza aynı titizlik ve kararlılıkla devam edeceğiz."

 

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