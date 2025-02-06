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Gündem
TRT Haber 06.02.2025 06:14

Emine Erdoğan, asrın felaketinin yaralarını sarmak için hep sahadaydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, asrın felaketinin ardından yaraları sarmak için hep sahadaydı. Depremzedelerin tedavisini hastanede takip etti, annelerin gözyaşlarını dualarla sildi. Her ziyareti yürekleri ısıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, asrın felaketinin hemen ardından bölgeye gitti. Yaraların sarılması için çalışmaları yerinde inceledi.

Emine Erdoğan, depremzedelerin tedavisini hastanede takip etti. 9 Şubat'ta Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne gitti. Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirilen 16 depremzede bebekle ilgilendi, tedavileri hakkında bilgi aldı.

Çalışmaları yerinde inceledi

Deprem bölgesine ilk ziyaretini 11 Şubat'ta yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa ve Diyarbakır ziyaretine eşlik etti. Çadır kentlere gitti, depremzedeleri dinledi. Çocuklarla yakından ilgilendi.

Emine Erdoğan, Şanlıurfa'daki taziye çadırında duygusal anlar yaşadı. Hayatını kaybedenler için dua ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

13 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti. Depremzedelerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bebek ve çocuklarla ilgilendi.

Emine Erdoğan, asrın felaketinin yaralarını sarmak için hep sahadaydı

25 Şubat'ta bir kez daha deprem bölgesindeydi Emine Erdoğan. Gaziantep'i ziyaret etti. Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif  ile Nurdağı ve Islahiye'deki konteyner kentlere gitti.

Emine Erdoğan, asrın felaketinin yaralarını sarmak için hep sahadaydı

Bir ay sonra da Hatay'daydı. Katar-Türkiye kardeşlik konteyner kentinde kalan depremzedelerle bir araya geldi. Konteyner kentteki kreşi ziyaret etti. Şule Yüksel Şenler Vakfı'nca kurulan atölyelerde kıyafet üreten depremzede kadınlarla görüştü.

Emine Erdoğan, asrın felaketinin yaralarını sarmak için hep sahadaydı

Emine Erdoğan, yaraların sarılmasıyla yakından ilgilendi. 13 Nisan'da ise Malatya'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem konutlarının teslimi için yaptığı ziyarete eşlik etti.

18 Nisan'da Devlet Konukevi'nde depremzedelerle iftarda bir araya geldi.

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