Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma 20:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Askeri fabrikalarda üretilen konteynerler deprem bölgesine gönderiliyor
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, askeri fabrikalarda üretimi tamamlanan konteynerlerin tırlarla deprem bölgesindeki illere gönderildiğini duyurdu.
Açıklama, Bakanlığın sosyal medya hesabından "El ele aşıyoruz" ifadeleriyle yapıldı.
Paylaşımda, "Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüz tarafından askeri fabrikalarımızda konteyner üretimine devam ediyoruz. Üretimi tamamlanan konteynerleri tırlarla deprem bölgesindeki illere gönderiyoruz" denildi.
Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğümüz tarafından askerî fabrikalarımızda konteyner üretimine devam ediyoruz. Üretimi tamamlanan konteynerleri tırlarla deprem bölgesindeki illere gönderiyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2023
El Ele Aşıyoruz ???????? pic.twitter.com/dlvKqlFUsj
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Deprem
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