Türkiye ve Bulgaristan dışında yaşayıp oy kullanmak isteyen Bulgaristan vatandaşları için e-beyan verme süreci 7 Mart saat 24.00'e kadar yapılabilecek.

E-beyan başvurusu yapmak isteyenler, "https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/zayavlenie" linki üzerinden oy kullanmak istediği sandık ve seçmen listesi kaydı oluşturabiliyor.

Bulgaristan'da 2 Nisan'da erken genel seçimler yapılacak

Bulgaristan'da 2 Nisan'da yapılacak erken genel seçimler için bir aylık kampanya bugün başladı.

Sadece 3,5 aylık kısa ömürlü 48. parlamentonun da hükümeti kuramaması nedeniyle Bulgaristan'da vatandaşlar son 2,5 yılda 5. kez sandık başına gidecek. Erken genel seçimlere, 21 siyasi parti ve koalisyon katılacak.

Siyasi partiler, aday listelerinin kaydını Merkez Seçim Komisyonu'nda yaptırdı. Böylece 21 parti ve koalisyonun pusula numaraları belirlendi.

HÖH partisi 13 numaralı pusulayla katılıyor

Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi 13 numaralı; eski komünist parti çizgisinde siyaset yürüten Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) 1 numaralı pusulayla seçim yarışına katılacak.

Eski başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi 2 numaralı; Demokratik Bulgaristan-Değişime Devam (DB-PP) koalisyonu da 12 numaralı pusula ile seçime gidecek.

Seçimlerde Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşları oy kullanabilecek.