Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma 19:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
CHP'deki olağanüstü MYK toplantısı sona erdi
CHP Merkez Yönetim Kurulunun (MYK), olağanüstü toplantısı sona erdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamalarının ardından olağanüstü toplanan CHP MYK toplantısı tamamlandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da, Akşener'in açıklamalarının ardından durum değerlendirmesi yapıldı.
Etiketler: CHP İyi Parti Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
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