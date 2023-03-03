Yazıcı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine yönelik açıklamasını ve Millet İttifakı'nda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Altılı masadan çıkan sonucu sürpriz olarak değerlendirmediğini ifade eden Yazıcı, zaten altılı masaya kurulduğu günden itibaren hep kaygıyla şüpheyle bakıldığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: 6'lı masa bundan sonra ne yaparlarsa yapsın dikiş tutmaz. Bir dikiş var mıydı yok. Akşener'in "Tarih yazacağız." sözü biraz fazla. Herhalde hep birlikte tarih oldular gibi geliyor bana. pic.twitter.com/3s5WaN5fKE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 3, 2023

"Masanın bir ayağı yok", "Yamuk duruyor", "Devrildi devrilecek" derken bugün bu söylenenlerin haklı olduğunun görüldüğünü söyleyen Yazıcı, "Ülke siyasetimiz bakımından hayırlı olsun diyorum. Çok farklı yelpazede yer alan bir siyasi düşünceye sahip, farklı programlara sahip partilerin birlikteliğinin örneği olarak kendilerini takdim ediyorlardı. Demek ki öyle kaynayan bir kızgınlık varmış, bugün de yüksek bir sesle patladı. Masa devrildi" ifadesini kullandı.

Altılı masada bundan sonraki süreçte yaşanacaklara ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Yazıcı, şunları aktardı:

"Sanırım geriye kalanlar yürür. Artık altılı masa olmaz da beşli masa olarak yürüyeceklerdir, deneyeceklerdir diye düşünüyorum. Bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar dikiş tutmaz. Yani bir dikiş var mıydı, yoktu. Ama bundan sonra ne yaparlarsa yapsın dikiş tutturacakları kanısında değilim."

İYİ Parti'nin bundan sonraki süreçte izleyeceği yola ilişkin beklentisi sorulan Yazıcı, "Herhalde ya bir aday bulacak tek başına ya da serbest bırakacak seçmeni, uygun gördüğü cumhurbaşkanı adayına oyunu verecek" diye konuştu.

"Gündemimiz Kahramanmaraş merkezli depremler"

Altılı masada aday tartışması yaşanırken AK Parti'de nasıl bir sürecin işlediği sorusu üzerine de Yazıcı, AK Parti'nin seçime hazırlık çalışmalarını, Cumhur İttifakı paydaşlarıyla görüşmelerini sürdürdüğünü dile getirdi. Yazıcı, şu anda gündemlerindeki konunun Kahramanmaraş merkezli depremler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"11 ilde yaşadığımız deprem sebebiyle göç etmek zorunda kalan seçmen yurttaşlarımızın oy haklarını nasıl kullanmalarını sağlayacağız, bununla ilgili müzakereleri yapıyoruz aramızda. Bir taraftan da Yüksek Seçim Kurulunun bu konulara ilişkin çalışmalarını ve kararlarını takip ediyoruz. İnşallah bu yurttaşlarımız, oy kullanma hakları aksatılmadan bulundukları yerde bu haklarını kullanmak suretiyle siyasete katılmış olacaklar.

Bunun gayreti içerisindeyiz. Bir yandan da parti seçim beyannameleri ve seçime dönük çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı'mız da hükümet meseleleriyle deprem bölgesindeki yurttaşlarımızın acil sorunlarını gidermek, onların konut ihtiyaçlarını karşılamak üzere planlamalarla meşguller."

"Hep birlikte tarih oldular gibi"

Akşener'in, "Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. İnanıyorum ki hep birlikte tarih yazacağız" sözünün hatırlatılması üzerine Yazıcı, "Yazacağız ifadesi biraz fazla. Herhalde hep birlikte tarih oldular gibi geliyor bana" dedi.