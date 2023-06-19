Çok Bulutlu 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.06.2023 14:15

Asgari ücrette ara zamda sona doğru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.

Asgari ücrette ara zamda sona doğru

Asgari ücrete ara zam için geri sayım başladı. Taraflar artış oranının belirlenmesine yönelik ikinci toplantı kapsamında bugün yeniden bir araya geldi.

İlk toplantısını 13 Haziran'da gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı.

Ekonomik veri ve raporların sunulacağı toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın saha çalışmaları değerlendirildi.

Asgari ücrette ikinci görüşme tamamlandı
Asgari ücrette ikinci görüşme tamamlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da TİSK ve Türk-İş başkanlarıyla bir araya geldi.

Asgari ücret, halihazırda aylık brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Türk-İş Temsilcisi Ağar: Dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz
Türk-İş Temsilcisi Ağar: Dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz

Yeni dönemdeki artış oranının ise Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.

ETİKETLER
Asgari Ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan
Sıradaki Haber
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:02
İletişim Başkanlığı'ndan 77. Dezenformasyon Bülteni
14:55
Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem
15:08
Çocuk gelişiminde sporun etkisi
14:38
Bakan Özhaseki: 10 yılda 2 milyondan fazla bina yenilendi
14:30
Ağrı'da 6 kilo 210 gram uyuşturucu bulunan tırın sürücüsü tutuklandı
14:25
Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatları yakın takibe aldı
Edirne'de lavanta tarlalarında hasat başladı
Edirne'de lavanta tarlalarında hasat başladı
FOTO FOKUS
Edirne'de 6. Lavanta Tarla Günleri çeşitli etkinliklerle sürüyor
Edirne'de 6. Lavanta Tarla Günleri çeşitli etkinliklerle sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ