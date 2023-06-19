Asgari ücrette ara zamda sona doğru

Asgari ücrete ara zam için geri sayım başladı. Taraflar artış oranının belirlenmesine yönelik ikinci toplantı kapsamında bugün yeniden bir araya geldi.

İlk toplantısını 13 Haziran'da gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı.

Ekonomik veri ve raporların sunulacağı toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın saha çalışmaları değerlendirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da TİSK ve Türk-İş başkanlarıyla bir araya geldi.

Asgari ücret, halihazırda aylık brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Yeni dönemdeki artış oranının ise Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.