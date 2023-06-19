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TRT Haber 19.06.2023 13:37

Türkiye'den İsrail'in saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail güçlerinin Cenin şehrinde gerçekleştirdikleri baskında aralarında çocukların da bulunduğu 3 Filistinlinin hayatını kaybetmesini şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye'den İsrail'in saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Filistin'in Cenin şehrine düzenledikleri saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "İsrail güçlerinin işgal altındaki Filistin topraklarındaki Cenin şehrinde bugün gerçekleştirdikleri baskında aralarında çocukların da bulunduğu 3 Filistinlinin hayatını kaybetmesini ve çok sayıda Filistinlinin yaralanmasını şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle devam etti:

"İsrail Hükümeti’ne Filistinli sivilleri hedef alan ve bir şiddet sarmalına yol açabilecek bu kabul edilemez eylemlere derhal son vermesi çağrımızı yineliyoruz"

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Dışişleri Bakanlığı İsrail Filistin Devleti
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