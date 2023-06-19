Türkiye'den İsrail'in yasadışı yerleşim faaliyetlerine kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yasadışı yerleşim faaliyetlerini artırması ve Batı Şeria’nın en az 19 beldesinde 4 bin 500 birimlik yeni yasadışı yerleşim yeri inşa edilmesi yönündeki planlarını kınadı.

İsrail Hükümeti’nin adımlarının kalıcı barış zeminine ciddi zararlar verdiğinin ifade edildiği açıklamada şu sözler yer aldı:

"Uluslararası hukuka ve yerleşik BM parametrelerine tamamen aykırı bu adımlar kabul edilemez. Türkiye, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasına yönelik, iki devletli çözüm çabalarını desteklemeye devam edecektir."