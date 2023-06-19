Türk-İş Temsilcisi Ağar: Dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz

7 milyondan fazla çalışanı doğrudan ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıya işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlık etti.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunuldu.

Komisyon bu hafta üçüncü kez bir araya gelecek

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, asgari ücret için yapılan 2. toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"Görüşmelerimiz devam edecek, bu hafta üçüncü kez bir araya geleceğiz. Bayram öncesi sonuçlanmasını bekliyoruz. İşveren temsilcilerimizde kendi aralarında tartışarak komisyona bilgi verecekler. Komisyon da bir karara vardıktan sonra açıklamayı da Cumhurbaşkanımız yapar diye düşünüyoruz. Bu hafta açıklanmasını bekliyoruz."

'Günün şartlarına göre 6 ay sonra bir zam daha alınabilir'

Ağar, 500 dolar tartışmasıyla ilgili de şunları söyledi:

"Şu anda biz Türk parası olarak görüşüyoruz, dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Elbette ki günün şartlarına göre rakamlar neyse onun üzerine konuşulacak, pazarlık yapılacak ve bu hafta neticeye varacağız. Alım gücünün daha iyi olması için bu Temmuz ayında başlamak üzere asgari ücrete ara zammı gibi algılanabilir. Tekrar 6 ay sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelecek, günün şartlarına göre de bir zam daha alınacaktır."

"Masada bir rakam konuşulmadı"

Masada herhangi bir rakam konuşulmadığını vurgulayan Ağar şu ifadeleri kullandı:

"İşveren ve hükümet tarafından bir rakam ortaya konmadı, görüşülmedi. Biz de söylemedik. Bu hafta asgari ücrette bir mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz. Kafamızdaki rakam olmazsa elbetteki geçmişte olduğu gibi muhalefet şerhini koyarız. Son yıllarda mutabakat sağlanarak bu karar alınıyor. Bizim gönlümüzde de üçlü kararın ortak karar alması, bu yıl da inşallah öyle olacaktır."

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.

Mevcut asgari ücret 8 bin 506 lira

Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücretin yeni dönemde kaç liraya yükseleceğinin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.