Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıs meselesinin adil bir çözüme kavuşması önemlidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Kıbrıs meselesinin adil bir çözüme kavuşması ülkemiz için önemlidir. Adadaki çözüm bölgesel refaha katkı sağlayacaktır. Çözümsüzlüğü dayatanlar bölgedeki tüm insanlara zarar vermektedir. Kıbrıs Türk tarafının haklarını görmezden gelmek söz konusu olamaz. Avrupa Birliği de Kıbrıs Türk tarafını azınlık olarak görme gafletinden vazgeçmelidir. AB'yi hakkaniyetli bir duruşa davet ediyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak açıklama yapıyor. https://t.co/qItNYMiMPv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 19, 2023

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci ülke olması tanınma yolunun ayak sesleridir. Biz hiçbir zaman çözümde masada kalkan taraf olmadık. İki devletli çözüme açık olduğumuzu belirtiyoruz. Doğu Akdeniz'deki karbon kaynaklarının adil paylaşımı konusunda her zaman yanınızdayız. KKTC'yi dışlamaya çalışanlar hiçbir zaman başarılı olamayacaklar.