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Gündem
TRT Haber 19.06.2023 14:13

Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
[Fotograf: AA]

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmede, CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da bulundu.

Ziyaretin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Seçim sürecinde Kılıçdaroğlu'nun, Zafer Partisini iki kez ziyaret ettiğini ve önemli görüşmeler yaptıklarını hatırlatan Özdağ, şöyle konuştu:

"Seçimlerden sonra bir değerlendirme imkanımız olmadı. Kendisinden geçen hafta randevu rica ettim ve hem bu değerlendirmeyi yapmak hem de iadeyi ziyarette bulunmak istedim. Güzel ziyaret oldu, teşekkür ederim nazik daveti için. İçeriye girerken Sayın CHP Sözcüsü, 'Aman dikkat edin yerler kaygan burada.' dedi. Biz de gülümsedik ve sağlam bastığımızı söyledik, yukarıya çıktık."

Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Kılıçdaroğlu da görüşmenin güzel geçtiğini belirterek, "Tabii iki siyasetçi yan yana gelirse ne konuşur? Doğal olarak Türkiye'nin sorunlarını, Orta Doğu'yu, dünyadaki gelişmeleri hep beraber değerlendirdik. Seçimleri, seçim sonuçlarını, yerel yönetimleri, yerel yönetim seçimlerini birlikte değerlendirdik." dedi.

Bir gazetecinin, "Yerel yönetim seçimlerine dönük olarak birlikte işbirliği olacak mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Teşekkür ederim, sağ olun." karşılığını verdi.

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