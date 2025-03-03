Antalya trafiğine 10 köprülü çözüm

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya’nın trafiğini rahatlatacak kavşak projelerinde yapım çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Antalya Havalimanı ile Antalya’nın batısını birbirine bağlayan güzergahta yer alan Sanayi, Uncalı, Duraliler ve Kepezüstü kavşaklarının yapım ihalesinin 19 Kasım 2024 tarihinde yapıldığını anımsattı.

Devam eden çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, Kepezüstü Farklı Seviyeli Kavşağı kapsamında toplam 332 metre uzunluğunda 3 adet köprü yapımı planladıklarını ifade etti. Uraloğlu, “Kepezüstü Köprülü Kavşağı’nda, deplase işlemlerine devam ediliyoruz, bu kısımlarda aynı zamanda servis yolu yapım işlerine de başladık.” dedi.

Duraliler’de toplam 172 fore kazığın 146’sı tamamlandı

Uncalı Köprülü Kavşağı kapsamında da toplam 660 metre uzunluğunda 2 köprü yapacaklarını kaydeden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sanayi Köprülü Kavşağı’nda ise toplam 720 metre uzunluğunda 2 adet köprü yapımı planladık. Burada da servis yolunun yapım çalışmalarına başladık. Duraliler Köprülü Kavşağı kapsamında toplam 905 metre uzunluğunda 3 adet köprü yapımı için fore kazık imalatına devam ediyoruz. Toplam 172 fore kazığın 146’sı tamamlandı. Köprü temel ve elevasyon yapım çalışmalarına devam ediyoruz.”

Trafik yoğunluğu hafifleyecek

Söz konusu kavşaklarda çalışmalar tamamlandığında yaz aylarında artan trafik yoğunluğunu büyük ölçüde hafifleteceklerini kaydeden Uraloğlu, “İnşa edeceğimiz 4 kavşakta toplam uzunluğu 2 bin 617 metre olan 10 köprü ile Antalya’nın ulaşım altyapısında önemli bir iyileşme sağlayacağız. Bu hem halkımız hem de ülkemizi ziyarete gelen turistler için daha konforlu ve güvenli bir ulaşım deneyimi sunacak.” ifadelerini kullandı.