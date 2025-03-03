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TRT Haber 03.03.2025 15:44

Dışişleri Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in, Gazze'ye insani yardımların girişini engelleme kararını kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'e kınama
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail’in Gazze’ye insani yardımların girişini engelleme kararını kınıyoruz. İsrail hükümetinin, Filistin halkının temel ihtiyaç malzemelerine erişimini engellemesi, uluslararası hukukun açık ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

Filistin halkını toplu bir şekilde cezalandırmayı amaçlayan bu uygulama, Gazze'de sağlanan ateşkesi kalıcı kılma yönündeki çabaları da tehdit etmektedir. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplum bir an evvel harekete geçmeli ve İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır.

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