İzmir Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 858 bin lira "çevre" cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İZSU) bağlı Çiğli, Eski Foça ve Güneybatı atık su arıtma tesislerinde gerçekleştirilen denetimlerde, Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 858 bin 340 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, "Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’nin Çevre İzin ve Lisans Belgesi’nin olmadığı ve atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj edildiği, Güneybatı Atık Su Arıtma Tesisi’nde (AAT) atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığı, Eski Foça Atık Su Arıtma Tesisi’nin (AAT) de Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan faaliyet gösterdiği tespit edildi. Çevre Kanunu kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne 1 milyon 858 bin 340 TL idari ceza uygulandı." ifadelerine yer verildi.