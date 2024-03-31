Antalya Seçim Sonuçları (Yerel Seçim 2024 Canlı)

Antalya, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi. Antalya'da seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor. Antalya ili ve ilçelerinin seçim sonuçlarını, partilerin oy dağılımını detaylı olarak secim.trthaber.com ‘dan anbean canlı olarak takip edebilirsiniz.

81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ve 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçim için toplam 206 binden fazla sandık kuruldu. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı. Sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına geçildi.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Antalya Yerel Seçim Sonuçları Canlı

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin Antalya seçim sonuçları, "https://secim.trthaber.com/antalya/yerel-secim-sonuclari" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

TRT Haber, seçim sürecinin nabzını tutarak kullanıcılara güncel verileri ve sonuçları sunuyor. Kullanıcılar, anlık olarak güncellenen grafikler, tablolar ve haber başlıklarıyla seçim atmosferini yakından takip etme imkânı buluyor. Antalya seçim sonuçları ve Antalya’da kimin kazanacağı, hangi ilçelerde hangi partinin öne geçtiği gibi tüm bilgilere TRT Haber'den anında ulaşılabiliyor.

Antalya seçim sonuçları son durum için tıklayınız.

[Antalya Yerel Seçim Sonuçları Canlı]

Antalya için Yirmi Dört aday yarıştı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Antalya'da 1 milyon 925 bin 935 seçmen, 6 bin 66 sandıkta oylarını kullandı. Antalya büyükşehir belediye başkanlığı için 21'i siyasi parti 6'sı bağımsız olmak üzere 27 aday mücadele etti.

Antalya Belediye Başkan Adayları

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri;

Adalet ve Kalkınma Partisi: Hakan Tütüncü

İyi Parti: Nesrin Ünal

Demokratik Sol Parti: Hakan Şaklar

Yeniden Refah Partisi: Ümit Özkurt

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Kemal Bülbül

Türkiye Komünist Partisi: Nazlı Ece Mutlu

Zafer Partisi: Oğuz Ersöz

Türkiye Komünist Hareketi: Nimet Çakılkaya

Bağımsız Türkiye Partisi: Mehmet İlteber Bahadır

Cumhuriyet Halk Partisi: Muhtittin Böcek

Emek Partisi: Elif Bilen Taş

Hür Dava Partisi: Abdulbakî Özdemir

Hak ve Özgürlükler Partisi: Sultan Bayram

Adalet Birlik Partisi: Ayhan Uzun

Demokrat Parti: Hasan Hüseyin Ataşoğlu

Millet Partisi: Sadettin Gündüz

Milli Yol Partisi: Mevlüt Yakışıklı

Adalet Partisi: Osman Koç

Demokrasi ve Atılım Partisi: Kıvanç Çetinkaya

Saadet Partisi: Ersan Bilgin

Vatan Partisi: Serdar Üsküplü

Antalya’daki Bağımsız Adaylar

Bağımsız adaylardan da Seda Kul, Emine Büyüknohutçu, Ali İhsan Yıldırım, Osman Turgut, Ali Songül ve Osman Yıldırım listede yer aldı.

Adaylıkları kesinleşen bu isimler, Antalya için basılacak oy pusulasında, siyasi partilerce aday gösterilen 19 adayın ardından soldan sağa doğru sıralanacak.

Seçim Günü Yasakları

Seçim yasakları kapsamında saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

2019 Antalya Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 yılında gerçekleştirilen Antalya yerel seçim sonuçlarında 1 milyon 411 bin 8 geçerli oy sayıldı. Bu oyların 714 bin 301'ini (%50,62) alan Millet İttifakı adayı Muhittin Böcek alarak seçimi kazanmıştı.

Cumhur İttifakı'nın adayı Menderes Mehmet Tevfik Türel ise oyların 652 bin 880'ini (%46,27) almıştı.

Antalya seçim sonuçlarına göre, en yüksek oy oranına yüzde 60,05 ile Gündoğmuş ilçesinde ulaşan AK Parti, Akseki’de yüzde 52,89, Aksu’da yüzde 36,72, Kaş’ta yüzde 42,95, Kepez’de yüzde 50,50, Serik’te yüzde 37,46 oy almıştı.

8 belediyeyi kazanan CHP ise Antalya’da en yüksek oyu yüzde 66,85 ile Konyaaltı’nda almıştı. Parti, Muratpaşa’da yüzde 64,89, Döşemealtı’nda yüzde 48,77, Finike’de yüzde 49,12, Gazipaşa’da yüzde 54,29, İbradı’da yüzde 49,36, Kumluca’da yüzde 51,26, Manavgat’ta yüzde 51,72 oy oranına ulaşmıştı.

İki ilçeyi kazanan MHP ise Alanya’da yüzde 57,60, Korkuteli’nde yüzde 35,94 oy almıştı.

İyi Parti ise yüzde 54,43 ile Demre’de, yüzde 52,89 ile Elmalı’da kazanan parti olmuştu.

2023 Antalya Genel Seçim Sonuçları

14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçimi'nde, CHP, 10 ilçede en yüksek oy oranına ulaşan parti olmuştu. CHP'nin en fazla oy oranını yakaladığı ilçeler, yüzde 44,59 ile Konyaaltı, yüzde 41,35 ile Muratpaşa ve yüzde 40,31 ile Gazipaşa olmuştu.

9 ilde ipi göğüsleyen AK Parti ise yüzde 41,04 ile Akseki, yüzde 38,63 ile Korkuteli ve Yüzde 34,94 ile Gündoğmuş ilçelerinde en yüksek oy oranına ulaşmıştı.

En yüksek oy oranına yüzde 19,65 ile Finike'de ulaşan MHP ise Demre'de yüzde 17,87, Kumluca'da 15,70 oy almıştı.

İyi Parti de Serik'te yüzde 16,27, Aksu'da yüzde 14,02, Gündoğmuş'ta yüzde 13,70 oy oranına ulaşmıştı.

2023 Seçim Sonuçlarına Göre Partilerin Antalya Milletvekili Sayıları

14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçimi'nde toplamda yüzde 44,19 oy oranına ulaşan Millet İttifakı 8, yüzde 40,45 oy oranına ulaşan Cumhur İttifakı 8, yüzde 9,34 oy alan Emek ve Özgürlük İttifakı 1 milletvekili çıkarmıştı.

Antalya İlçeleri Seçim Sonuçları

Akseki seçim sonuçları

Aksu seçim sonuçları

Alanya seçim sonuçları

Demre seçim sonuçları

Döşemealtı seçim sonuçları

Elmalı seçim sonuçları

Finike seçim sonuçları

Gazipaşa seçim sonuçları

Gündoğmuş seçim sonuçları

İbradı seçim sonuçları

Kaş seçim sonuçları

Kemer seçim sonuçları

Kepez seçim sonuçları

Konyaaltı seçim sonuçları

Korkuteli seçim sonuçları

Kumluca seçim sonuçları

Manavgat seçim sonuçları

Muratpaşa seçim sonuçları

Serik seçim sonuçları