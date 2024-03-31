Hatay Seçim Sonuçları (Yerel Seçim 2024 Canlı)

Hatay, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi.Hatay’da seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor. Hatay ili ve ilçelerinin seçim sonuçlarını, partilerin oy dağılımını detaylı olarak secim.trthaber.com ‘dan anbean canlı olarak takip edebilirsiniz.

81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ve 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçim için toplam 206 binden fazla sandık kuruldu. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı. Sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına geçildi.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Hatay Yerel Seçim Sonuçları Canlı

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin Hatay seçim sonuçları, "https://secim.trthaber.com/hatay/yerel-secim-sonuclari" adresi üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

TRT Haber, seçim sürecinin nabzını tutarak kullanıcılara güncel verileri ve sonuçları sunuyor. Kullanıcılar, anlık olarak güncellenen grafikler, tablolar ve haber başlıklarıyla seçim atmosferini yakından takip etme imkânı buluyor. Hatay seçim sonuçları ve Hatay’da kimin kazanacağı, hangi ilçelerde hangi partinin öne geçtiği gibi tüm bilgilere TRT Haber'den anında ulaşılabiliyor.

Hatay seçim sonuçları son durum için tıklayınız.

Hatay için 24 aday yarıştı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Hatay'da 1 milyon 78 bin 130 seçmen, 3 bin 435 sandıkta oylarını kullandı. Hatay büyükşehir belediye başkanlığı için 22’si siyasi parti 2'si bağımsız olmak üzere 24 aday mücadele etti.

Hatay Belediye Başkan Adayları

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının oy pusulasındaki parti sıralamasına göre isimleri;

AK Parti: Mehmet Öntürk

İyi Parti: Nüsret Cömert

Memleket Partisi: Halil Kılıç

Demokratik Sol Parti: Tuğçe Babuççu

Yeniden Refah Partisi: Nuri Parlak

Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: Perihan Pakize Sinemillioğlu

Anadolu Birliği Partisi: Fatih Şengül

Zafer Partisi: Ömer Çakır

Türkiye Komünist Hareketi: Nuray Yenil

Bağımsız Türkiye Partisi: Yusuf Gül

Yeni Türkiye Partisi: Mesut Saz

Cumhuriyet Halk Partisi: Lütfü Savaş

Emek Partisi: Halil İmrek

Hür Dava Partisi: Fırat Gültekin

Hak ve Özgürlükler Partisi: Hüseyin Özdemir

Adalet Birlik Partisi: Fatih Çağan

Millet Partisi: Hüsnü Ayhan

Adalet Partisi: Orhan Dede

Türkiye İşçi Partisi: Gökhan Zan

Demokrasi ve Atılım Partisi: Murat Çelik

Saadet Partisi: Necmettin Çalışkan

Vatan Partisi: Edib Hadimoğulları

Hatay’daki Bağımsız Adaylar

Bağımsız adaylardan da Mehmet Katırcıoğlu ve Mehmet Haşmet Kolağası listede yer aldı.

Adaylıkları kesinleşen bu isimler, Hatay için basılacak oy pusulasında, siyasi partilerce aday gösterilen 24 adayın ardından soldan sağa doğru sıralandı.

Seçim Günü Yasakları

Seçim yasakları kapsamında saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

2019 Hatay Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 yılında gerçekleştirilen Hatay yerel seçim sonuçlarında 888 bin 852 geçerli oy sayıldı. Bu oyların 490 bin 269’unu (%55,16) CHP Adayı Lütfü Savaş(Millet İttifakı), 380 bin 495’ini (%42,81) AK Parti Adayı İbrahim Güler (Cumhur İttifakı) almıştı.

AK Parti seçimde 8 ilçede ipi göğüslemişti. Hatay seçim sonuçlarına göre en yüksek oy oranına yüzde 63,19 ile Altınözü ilçesinde ulaşan AK Parti, Reyhanlı’da yüzde 59,11, Kırıkhan’da yüzde 58,87, Antakya’da yüzde 55,26, Hassa’da yüzde 55,01, İskenderun’da yüzde 40,37, Payas’ta yüzde 42,92, Yayladağı yüzde 55,65 oy almıştı.

4 belediyeyi kazanan CHP ise Hatay’da en yüksek oyu yüzde 71,93'le Arsuz'da almıştı. Parti, Defne’de yüzde 68,54, Samandağ’da yüzde 63,24, Erzin'de ise yüzde 60,40 oranında oy almıştı. 3 belediyede ipi göğüsleyen MHP ise en yüksek oy oranına yüzde 61,06 ile Belen’de ulaşırken, Kumlu’da yüzde 60,70, Dörtyol’da yüzde 47,76 oy almıştı.

2023 Hatay Genel Seçim Sonuçları

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hatay sonuçlarına göre; AK Parti, 15 ilçenin 12’sinde en yüksek oy oranına ulaşan parti olmuştu. AK Parti'nin en fazla oy oranını yakaladığı ilçeler yüzde 62,14 ile Altınözü, yüzde 58,64 ile Yayladağı, yüzde 55,42 ile Reyhanlı olarak sıralanmıştı.

CHP ise Samandağ, Defne Arsuz ilçelerindeki sandıklardan birinci çıkmıştı. CHP, Samandağ ilçesinden yüzde 54,84, Defne’de yüzde 50,48, Arsuz’da yüzde 49,23 oy oranına ulaşmıştı.

2023 Seçim Sonuçlarına Göre Partilerin Hatay Milletvekili Sayıları

Hatay’da oy oranları Cumhur İttifakı (AK Parti+MHP+BBP+Yeniden Refah) yüzde 48,54, Millet İttifakı(CHP+İyi Parti) yüzde 36,72, Emek ve Özgürlük İttifakı (YSP+TİP) yüzde 11,78 olarak kaydedildi.

Bu seçim bölgesinde AK Parti 4, CHP 4, MHP, İyi Parti ve TİP birer milletvekili çıkardı.

Ata ile Sosyalist Güç Birliği ittifakları Hatay’da milletvekili çıkaramamıştı.

Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları

Altınözü seçim sonuçları

Antakya seçim sonuçları

Arsuz seçim sonuçları

Belen seçim sonuçları

Defne seçim sonuçları

Dörtyol seçim sonuçları

Erzin seçim sonuçları

Hassa seçim sonuçları

İskenderun seçim sonuçları

Kırıkhan seçim sonuçları

Kumlu seçim sonuçları

Payas seçim sonuçları

Reyhanlı seçim sonuçları

Samandağ seçim sonuçları

Yayladağı seçim sonuçları