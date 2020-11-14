Saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla saldırıya tepki gösterdi.

Koca, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi ocuk yoğun bakım servisinde sağlık çalışanlarına yeni bir saldırı gerçekleştiğini belirterek, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir yenisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde dün gece yaşandı. Saldırganlar çocuk yoğun bakım servisine kaldırılan bir hastanın yakınlarıydı. Mahkemede hesap verecekler. Ama çocuklarına verebilecekleri bir cevap olmayacak" ifadelerini paylaştı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir yenisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde dün gece yaşandı. Saldırganlar Çocuk Yoğun Bakım Servisine kaldırılan bir hastanın yakınlarıydı. Mahkemede hesap verecekler. Ama çocuklarına verebilecekleri bir cevap olmayacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 14, 2020

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da olaya ilişkin, "Sağlıkta şiddet ayıbı bizleri derinden üzmektedir. Gece gündüz cefakarca bizler için mücadele eden sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddeti kınıyoruz. Çalışanlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Konunun takipçisi olacağız" değerlendirmesini yaptı.

"Gerekli cezayı almalarını bekliyoruz"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof.Dr. Akın Kaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıyı ve şiddeti kınadıklarını belirterek, "Olayla ilgili adli süreçler başlatılmış olup, saldırganların gerekli cezayı almalarını bekliyoruz. Bundan sonra bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemler alınacaktır. Görevleri başında uğradıkları şiddet nedeniyle tüm çalışanlarımıza geçmiş olsun diyoruz" ifadesini kullandı.

Olay

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde dün gece saatlerinde hasta yakınları, sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulundu.

Geçirdiği kaza sonucu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisine kaldırılan hastaya sağlık personeli, çocuğa hızlı müdahalede bulunarak ölümden döndürdü.

Hasta yakınları, çocuklarının öldüğünü zannederek, yoğun bakım ünitesine girmeye çalıştı ve sağlık personeline saldırı girişiminde bulundu.

Sağlık çalışanları da yoğun bakım kapısının açılmaması için arkasına tıbbi cihazları koyarak, kendilerini korumaya aldı. Hasta yakınlarına ilk müdahaleyi özel güvenlik görevlileri yaptı.

Daha sonra gelen polis ekiplerince hasta yakınları, kapı önünden uzaklaştırıldı.

Olayla ilgili görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.