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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı Abinader ile telefonla görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı Luis Abinader ile telefonla görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Dominik arasında karşılıklı ticaret hacmini yükseltecek, turizm, altyapı ve savunma sanayii alanlarında yatırım ve iş birliğini ilerletecek konular değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin büyük potansiyeli haiz olduğunu belirterek, karşılıklı iradeyle bu yönde atılacak doğru adımlardan her iki ülkenin büyük fayda sağlayacağını ifade etti.
Etiketler: Recep Tayyip ErdoğanSon Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 21:06
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