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MSB, ASELSAN'ın 45. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ASELSAN'ın 45. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ASELSAN'ın 45. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle Twitter hesabından kutlama mesajı yayınladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katan, ülkemizin savunma ve güvenliği için fedakarca çalışarak başarılı projeleri hayata geçiren ASELSAN'ın 45'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, daha nice başarılarla dolu bir gelecek temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katan, ülkemizin savunma ve güvenliği için fedakârca çalışarak başarılı projeleri hayata geçiren @aselsan’ın 45’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, daha nice başarılarla dolu bir gelecek temenni ediyoruz. pic.twitter.com/S4IMulubbb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2020
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı ASELSANSon Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 21:10
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