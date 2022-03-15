Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Altun açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz’u Türkiye’ye ilk ziyaretinde kabul etti. Ülkemizin Ukrayna’daki savaşı durdurmak için durmayan diplomatik çabaları devam ediyor. Daha fazla insani dram yaşanmasını önlemek için mümkün olduğu kadar kısa sürede bir çözüm bulmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye, ateşkes konusunda NATO ülkeleriyle aynı fikirde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kalıcı bir ateşkes sağlamak için diplomatik çabalara öncülük ettiğini anımsatan Altun, "Türkiye, çok ihtiyaç duyulan ateşkes konusunda Almanya ve diğer NATO müttefikleriyle aynı düşünüyor. Ayrıca, Ukrayna'daki savaş, göç, enerji ve bölgesel güvenlik dâhil olmak üzere bölgemizin karşı karşıya olduğu çok sayıda sorunu ele almak üzere diyalogu kolaylaştırmak için Antalya Diplomasi Forumu’nda dünya liderlerini ağırladık. Türkiye, bu kriz boyunca Ukrayna'ya askeri, siyasi ve insani destek sağlamıştır" sözlerine yer verdi.

"Montrö'nün tam olarak uygulandığı duyurulmuştu"

Diplomatik çabaların, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarını ilk kez bir araya getirerek sorunun hızlı bir şekilde çözülmesini sağlamak gibi sonuçlar verdiğini vurgulayan Fahrettin Altun, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının herhangi bir şekilde gözden geçirilmesine karşı net duruşunu dile getirdi. Türkiye ayrıca, daha fazla gerilimin önlenmesine net bir şekilde odaklanarak Montrö Sözleşmesi'nin tam olarak uygulandığını da duyurdu. Bölgemizde istikrar ve barış arayan bir NATO ülkesi olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye, anlaşmalar ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülüklerine bağlıdır. Ukrayna gibi ortaklarımızı da tarihlerindeki bu zor dönemde destekliyoruz."