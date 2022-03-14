Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 22:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri yurda getirildi
[Fotoğraf: AA]
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Türklerin yurda dönüşü devam ediyor. Ukrayna'da yaşayan Ahıska Türkleri de Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma ile 5 günlük yolculuğun ardından Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki evlerine kavuştu.
Öz vatanlarına geldiler, çiçeklerle karşılandılar.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yaşayan ve çeşitli sebeplerle Ukrayna'ya giden Ahıska Türkleri yurda döndü.
Türkiye başlattığı başarılı tahliye operasyonuyla şu ana kadar binlerce Türk'ü yurda getirdi.
[Fotoğraf: AA]
Ahıska Türkleri ana vatanlarına dönmenin mutluluğunu yaşıyor
Ahıska Türkleri de, Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma ile 5 günlük yolculuğun ardından Erzincan'ın Üzümlü ilçesine getirildi.
Erzincan'da yakınları tarafından karşılanan Ahıska Türkleri ana vatanlarına ve yakınlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Ukrayna'daki Türklerin tahliye çalışması ise sürüyor.
Etiketler: Rusya Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Erzincan
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