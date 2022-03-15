İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından İngilizce paylaşımda bulundu. Paylaşımında, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna krizinin çözümü için gösterdiği çabayı anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü barış diplomasisine dikkat çeken Altun, "Daha fazla insani dram yaşanmasını önlemek için mümkün olduğu kadar kısa sürede bir çözüm bulmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, ateşkes konusunda Almanya ve diğer NATO müttefikleriyle aynı düşündüğünü belirten Altun, kriz boyunca Ukrayna'ya askeri, siyasi ve insani destek sağladıklarını hatırlattı.

Ukrayna'nın bağımsızlığı konusunda Türkiye'nin tavrı net

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hiçbir millete fayda sağlamayan ihtilafların çözümü için çalışmaya devam edeceğini dile getirerek, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı konusunda Türkiye'nin tavrının net olduğunu bir kez daha vurguladı.