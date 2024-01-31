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Gündem
AA 31.01.2024 19:07

Alper Gezeravcı'yı taşıyan Uluslararası Uzay İstasyonu Türkiye'nin üzerinden geçti

Türkiye Uzay Ajansınca (TUA), ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu, bugün Türkiye'nin üzerinden geçti.

Alper Gezeravcı'yı taşıyan Uluslararası Uzay İstasyonu Türkiye'nin üzerinden geçti
[Fotograf: AA]

TUA'nın sosyal medya hesabından "Gurur Duy Türkiye" etiketiyle paylaşım yapıldı.

Ülkenin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, bugün Türkiye'nin üzerinden geçeceği belirtilen açıklamada, "Türkiye için Alper Gezeravcı'yı görme vakti! Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin. (31 Ocak 2024 20.11-20.14)" ifadesi kullanıldı.

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Alper Gezeravcı Türkiye Uzay Ajansı
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